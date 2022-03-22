شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد الأم .. نور عمرو دياب تنشر صورة نادرة برفقة والدتها شيرين رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالما تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن العلاقة القوية التي تربطها بابنتها نور عمرو دياب، رغم انها تعيش في بلد آخر، وأشارت شيرين في تصريحات كثيرة أن هناك علاقة صداقة وأمومة مميزة تجمعها مع نور التي احتفلت بعيد الأم، من خلال نشر صورة نادرة جمعتها بوالدتها وهي صغيرة وعلقت عليها من خلال الانستجرام بـ " عيد أم سعيد، لأفضل أم في الدينا، بحبك جدا".



شيرين رضا وابنتها نور عمرو دياب

وكانت قد أعلنت نور دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، من زوجته السابقة الفنانة شيرين رضا، أنها بدأت في استعدادات حفل زفافها، حيث نشرت نور صورًا من تقديم خاتم الخطوبة من خلال إنستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ"الجنة على أرضي.. حاليًا وضع التخطيط لحفل الزفاف".

نورا دياب تستعد لحفل زفافها

وكانت قد ظهرت نور عمرو دياب، فى بث مباشر نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، للرد على تساؤلات عدد من متابعيها وجمهورها، حيث شاركها في بعض من اللقاء خطيبها الإنجليزي كيران، لتكشف عن كواليس تحضيراتها لحفل زفافها خلال الفترة المقبلة وحول دراستها.

واستقبلت نور عمرو دياب في البث المباشر الذى بلغ مدته أكثر من ساعة و20 دقيقة الكثير من التعليقات، ليظهر في منتصف البث خطيبها الإنجليزي كيران ليشاركها فى الحديث والرد على التعليقات.

وعلي جانب آخر صدمت نور عمرو دياب متابعيها منذ عدة أسابيع، عقب إعلانها عن إصابتها مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD، وذلك بعد فترة قليلة من إعلانها خطوبتها، لتعلن عن إصابتها بالمرض بالمثل مع شقيقتها جنى التى أعلنت عن إصابتها بنفس المرض قبل أشهر قليلة.

ووجهت نور نصيحة لمتابعيها، عبر بث مباشر بحسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "عليكم أن تخلقوا بيئة خاصة بكم من السعادة والاستقرار حتى لو كان ذلك يعني إجراء تغيير جذري".