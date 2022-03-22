شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى ودلال عبد العزيز فى صورة نادرة وإيمى تعلق بقلب مكسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجميع يعرف علاقة الصداقة القوية بين النجمتين الراحلتين رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز، حيث جمع الثنائي علاقة صداقة دامت لعشرات السنوات قبل وفاة رجاء ومن بعدها دلال، وكشف إيمي سمير غانم عن صورة تجمع والدتها بالجداوي، وهما تتحدثان، وعلقت ايمي علي الصورة من خلال ستوري إنستجرام الخاص بها بقلب " مكسور".



رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز

وكانت قد وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز فى عيد الأم، قالت فيها: "وحشتيني أوي يا مامي، كل سنة وأنت طيبة وفى الجنة يا رب "ضاحكة مستبشرة"، بشكرك أنت وبابى على كل الحب والرضا والصبر والإيمان اللى زرعتوه فيا عشان أعرف أتعامل مع الدنيا من بعدكم بكل رضا الحمد لله.. أشوفكم علي خير يا حبايبي يا أحن أهل في الدنيا".

ونشرت دنيا صورة لوالدتها عبر حسابها بانستجرام وقالت، "اللهم اسعدها وارحمها و لا تحرمني بركة دعاها ورضاها... وحشتيني أوي يا مامي، كل سنة وانت طيبة وفي الجنة يا رب "ضاحكة مستبشرة"، بشكرك أنت وبابي علي كل الحب والرضا و الصبر و الإيمان اللي زرعتوه فيا عشان أعرف أتعامل مع الدنيا من بعدكم بكل رضا الحمد لله.. أشوفكم علي خير يا حبايبي يا أحن أهل في الدنيا".