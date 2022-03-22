شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بأمها: كل سنة وأنت الحنان والحب اللى مطيرنى للسما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة أصالة بعيد الأم، ونشرت صور تجمعها بوالدتها عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:"كل سنة وأنت الحنان والأمان والطيبة والحب الّلي مطيرنى للسما يا أمى باعزّوز الغالية، كل سنة وأنتى بخير وبصحة وعافية والله يعينك علينا يا حبيبتنا وغاليتنا".



أصالة

وكانت أصالة قد طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة علي مقطع الأغنية، "غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ماعندي أهديه"

وأهدت أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: "بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنورعيوني ورفيقي فائق حسن".

وكانت النجمة أصالة، قد طرحت أغنيتها "أنا دخيل الله"، والأغنية من ألبومها الخليجى الجديد وهو مينى ألبوم بعنوان "لا تشكُ للناس"، ويتضمن العمل أربع أغان متنوعة من ألحان الموسيقار دكتور طلال، وأغنية "لا تَشْكُ للناس" كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، "أنا دخيل الله" كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، "سلطان المحبة" كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، "يا شايفين أنفوسكم" كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.