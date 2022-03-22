بورسعيد لسينما العالم القديم يكرم المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين

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القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم برئاسة المخرج إسماعيل مراد في دورته الإفتتاحية المخرج الكبير مسعد فودة نقيب السينمائيين، حيث يتسلم درع تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان الذى يقام بأوبرا بور سعيد خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو المقبل.

وأعرب فودة عن سعادته بإطلاق مهرجان بور سعيد السينمائى وتكريمه في دورته الأولى، وشدد على أن بور سعيد تستحق ان تكون منارة ونقطة إشعاع سينمائي وفني لما لها من تاريخ طويل من الإبداع في شتى مجالات الفنون وفي مقدمتها السينما حيث قدمت للصناعة الكثير من الرواد التي إزدهرت على أكتافهم السينما المصرية مثل المخرج الكبير الراحل أحمد جلال في مجال الإخراج والنجم الكبير الراحل محمود ياسين الذي تحمل دورة المهرجان اسمه وغيرهما الكثير والكثير من رموز الإبداع المصرى والعربى.

ومن جهته قال المخرج إسماعيل مراد مؤسس ورئيس المهرجان ان تكريم نقيب السينمائيين هو نوع من العرفان لواحد من أهم الداعمين للفنون بشكل عام وفي مقدمتها السينما والسينمائيين وشدد على أن المخرج الكبير مسعد فودة الي جانب الدور الذي يلعبه في دعم السينما المصرية والعاملين بها ومهرجاناتها هو أيضا صاحب دور كبير في تطور الفنون العربية من خلال رئاسته لإتحاد الفنانين العرب.