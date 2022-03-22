كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 مارس 2022 05:47 مساءً - شاركت ” شام الذهبي ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام بمجموعة من الصور من حفل عقد قرآنها على ” أحمد هلال ” و الذي أقيم يوم الأحد الماضي .
وظهر في الصور والدها ” أيمن الذهبي ” ووالدتها الفنانة ” أصالة ” وزوجها الشاعر ” فائق حسن ” إلى جانب عدد من الأهل والأصدقاء والداعية ” مصطفى حسني ” في حفل بسيط أقيم بالمنزل .
وكتبت شام في تعليقها على الصور : ” الآن أستطيع رسميا بأن أناديك جوزي ” .. وأرفقته بقلوب حمراء .
كما نشرت شام الذهبي صورة تجمع والدها وزوج أصالة الأول ” أيمن الذهبي ” بفائق حسن من خلال خاصية الاستوري وعلقت عليها معربة عن حبها لهما : ” أنعم الله علي بأبوين ” .
وحرصت الفنانة السورية أصالة على تهنئة إبنتها بعقد قرآنها في تعليق لها جاء فيه : ” مبروك يا ستّي يا تاج مضوّي حياتي فخر وفرح وجمال ” .
وتابعت : ” شكراً على إختيارك لإنسان ما في متله بهالكون حبيبي وقطعة من روحي أحمد .. بحبكم حُبّ يكاد يكون جنوني يا روحي وقلبي شام وأحمد الله يسعدكم سعادة ما فيها شقى ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمع والدها وفائق حسن من حفل عقد قرآنها .. شام الذهبي : ” أنعم الله علي بأبوين “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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