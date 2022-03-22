صورة نادرة لرجاء الجداوي وإبنتها أميرة ترجع لعام 1974

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 مارس 2022 05:47 مساءً - شاركت ” أميرة مختار ” إبنة الفنانة ” رجاء الجداوي ” بصورة عبر حساب والدتها على إنستجرام تجمعها بالفنانة الراحلة والتي ترجع إلى عام 1974 بمناسبة عيد الأم . وظهرت أميرة مختار في الصورة وهي طفلة وتحملها رجاء الجداوي بين أحضانها وكتبت في تعليقها عليها : ” ده كان غلاف مجلة حواء لعيد الأم سنه ١٩٧٤ .. مامي الله يرحمها وأنا ” . وتابعت متوجهة بالدعاء لوالدتها الراحلة : ” وكل سنة وانتي عايشة في قلبي وعقلي وروحي .. بحبك يا أمي .. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يارب ويصبرني يارب ” .

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