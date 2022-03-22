الملكة إليزابيث على كرسي متحرك.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت الشائعات حول صحة الملكة “إليزابيث” قبل إحتفالات الذكرى السبعين لتوليها الحكم في يونيو، حيث زعم “كريستوفر بيغينز”، الذي قيل إنه صديق للعائلة المالكة، أن الملكة “إليزابيث” ألغت ارتباطاتها لأنها لا تريد أن يراها الناس تستخدم كرسياً متحركاً.

في حديثه على GB News ، قال “كريستوفر بيغينز”: “إنه مصدر قلق حقيقي وآمل أن تتمكن من الاحتفال بيوم ميلادها لأنه ليس بعيد. لقد سمعت أن سبب عدم قيامها بالكثير من الأحداث التي كان ينبغي عليها القيام بها وإلغائها هو أنها على كرسي متحرك. إنها لا تريد أن تُرى لأنها تعتز جداً بنفسها. لقد كانت هكذا طوال حياتها”.

وأشار “بيغينز” أيضاً إلى أن الأميرة “مارجريت”، أخت الملكة الصغرى، استخدمت كرسياً متحركاً بعد إصابة في قدميها، وهو ما وصفه بأنه كان محرجاً للغاية.

وفي ادعاءات مماثلة على قناة ITV’s This Morning بواسطة نجم Gogglebox والنائب السابق “جيلز براندريث”، قال: “إنها لا تحب فكرة الظهور على كرسي متحرك في الأماكن العامة. شقيقتها، الأميرة مارجريت كانت غالباً في نهاية حياتها يتم تصويرها على كرسي متحرك وشعرت بقليل من الإحراج”.

وأضاف: “كان دوق إدنبرة فخوراً جداً بوضعه الممتاز، فقد كان يمارس الرياضة كل يوم حتى النهاية والملكة تحب هذه الفكرة. لذا، فهي لا تريد أن يتم تصويرها على كرسي متحرك”.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن ذُكر أنه تم تركيب مصعد مناسب للكراسي المتحركة بتكلفة 20 ألف جنيه إسترليني للملكة البالغة من العمر 95 عاماً في Craigowan Lodge- منزل حجري على بُعد حوالي ميل واحد من القلعة الرئيسية في بالمورال.