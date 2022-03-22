عقوبة جديدة بحق كانييه ويست

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن بعض ما يفعله مغني الراب الأميركي، كانييه ويست، لا يمر مرور الكرام، بل ويحرمه من حضور بعض الاحتفالات والتكريمات الخاصة، ومنها حفل توزيع جوائز الغرامي في الدورة الـ64.

وبحسب ما أفادت به صحيفة “سكاي نيوز” الإنجليزية، فإنَّ فقرة كانييه ويست الفنية، التي كان من المفترض أن يقدمها في حفل الجوائز الغرامي تمَّ إلغاؤها، وجرى استبعاده من أن يكون ضمن مقدمي الفقرات.

وقالت الصحيفة إن قرار إلغاء فقرة كانييه ويست الفنية جاء بسبب سلوكه على الإنترنت، وأن مغني الراب تلقى اتصالاً قبل نهاية الأسبوع، تم إبلاغه فيه بأن فقرته الفنية ألغيت من الحفل الذي سيقام في لاس فيغاس، في 3 أبريل المقبل.

وسلوكه الذي مُنع بسببه من تقديم فقرته الفنية، يتضمن قيام مغني الراب بإهانة الممثل الجنوب إفريقي تريفور نوح، والعنصرية التي تعامل بها كانييه مع الأخير. وعلق تريفور نوح على استبعاد كانييه ويست من الحفل الفني، في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “قلت انصحوا كانييه.. لا تقوموا بإلغاء كانييه”.

وعلى الرغم من إلغاء فقرته الفنية، فإنه لايزال بمقدور كانييه ويست المشاركة في الحفل كضيف، لأنه مرشح لخمس جوائز غرامي.

وتأتي هذه الأنباء عن إلغاء فقرته، بعد ساعاتٍ من تعليق “إنستغرام” حسابه لـ24 ساعة، بسبب انتهاكه المعروف حالياً بـ”يي” سياسات المنصة، المتعلقة بخطاب الكراهية والتنمر والمضايقة، خصوصاً بعدما شنَّ حرباً كلامية من خلال منشوراته، على زوجته السابقة نجمة برامج الواقع الأميركية كيم كاردشيان، وحبيبها الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، كما وجه لهما العديد من الاتهامات.

ولن تتوقف المنصة عن اتخاذ الإجراءات بحق كانييه ويست، في حال استمر بمنشوراته المسيئة وتهجمه على طليقته وحبيبها، حيث أكدت “ميتا” أنها ستتخذ إجراءات أخرى إذا لزم الأمر.