"بورسعيد لسينما العالم القديم" يكرم المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يكرم مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم برئاسة المخرج إسماعيل مراد في دورته الافتتاحية المخرج الكبير مسعد فودة نقيب السينمائيين، حيث يتسلم درع تكريمه في حفل افتتاح المهرجان الذي يقام بأوبرا بور سعيد خلال الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ يونيو المقبل.

وأعرب "فودة" عن سعادته بإطلاق مهرجان بور سعيد السينمائي وتكريمه في دورته الأولى، وشدد على أن بور سعيد تستحق أن تكون منارة ونقطة إشعاع سينمائي وفني لما لها من تاريخ طويل من الإبداع في شتى مجالات الفنون وفي مقدمتها السينما، حيث قدّمت للصناعة الكثير من الرواد التي ازدهرت على أكتافهم السينما المصرية مثل المخرج الكبير الراحل أحمد جلال في مجال الإخراج، والنجم الكبير الراحل محمود ياسين الذي تحمل دورة المهرجان اسمه، وغيرهما الكثير والكثير من رموز الإبداع المصري والعربي.

ومن جهته؛ قال المخرج إسماعيل مراد مؤسس ورئيس المهرجان، إن تكريم نقيب السينمائيين هو نوع من العرفان لواحد من أهم الداعمين للفنون بشكل عام وفي مقدمتها السينما والسينمائيين، وشدد على أن المخرج الكبير مسعد فودة إلى جانب الدور الذي يلعبه في دعم السينما المصرية والعاملين بها ومهرجاناتها، هو أيضا صاحب دور كبير في تطور الفنون العربية من خلال رئاسته لاتحاد الفنانين العرب.

مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم تنظمه مؤسسة "سينما توجراف"، وأسسه ويترأسه المخرج إسماعيل مراد، بهدف نشر الثقافة السينمائية، والتعريف بمدارس سينمائية مختلفة من قارات العالم القديم الثلاث "أفريقيا وآسيا وأوروبا"، ويضم المهرجان أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والوثائقية والتسجيلية والقصيرة ولصناع السينما من الهواة والطلبة، ويكرم نجوم وصناع الفن السابع الذين أسهموا بإبداعهم في تقديم أعمال سينمائية مهمة سطروا بها تاريخا سينمائيا عظيما.