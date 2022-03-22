هند صبري تعلن عن الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت النجمة هند صبري، عن التحضير للجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" لعرضه قريبا عبر منصة "نتفليكس".

ونشرت "هند" مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت فيه: "هنكمل، علا قصتها لسه مخلصتش، ومش هي اللي علمتنا أن نهاية قصة هي بداية قصة جديدة؟ يبقى عشان علا تاخد فرصتها التانية لازم يبقى في موسم تاني من البحث عن علا.. علا عبد الصبور مكملة معاكم في موسم جديد من البحث عن علا حصريا على نتفليكس.. استنونا".

وعلّقت هند على الفيديو: "علا عبد الصبور قصتها لسه بتبدأ.. وعشان كده لازم يكون فيه موسم ثاني من البحث عن علا، قريبًا على نتفليكس".

مسلسل "البحث عن علا" يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات.

"البحث عن علا" من بطولة هند صبري، والتي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري.

المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال ومن إخراج هادي الباجوري.

ويشارك في بطولة العمل: سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: يسرا، خالد النبوي، وفتحي عبدالوهاب.