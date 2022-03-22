بعد نقله للمستشفى.. شقيق طارق الشيخ يكشف لمصراوي تفاصيل حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف وليد الشيخ، شقيق المطرب طارق الشيخ، تفاصيل حالته الصحية، عقب نقله إلى المستشفى مساء أمس الاثنين.

"وليد" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "تم نقل طارق إلى المستشفى، مساء أمس، بعد شعوره بحالة هبوط حادة، وتعب مفاجئ".

وأضاف: "حالته الصحية بدأت في التحسن، وخضع لفحوصات وتحاليل، أكدت عدم وجود جلطة، أو أزمة قلبية، ومن الوارد عودته إلى المنزل، بأقرب وقت".

وكان طارق الشيخ، نشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورة له وهو على سرير المرض في المستشفى.

وطلب الشيخ من جمهوره الدعاء له، قائلا: "جمهوري الحبيب أرجو الدعاء بالشفاء العاجل".

يذكر أن آخر أعمال طارق الشيخ أغنية "طافية سيجارة"، من كلمات أمير الحصري، ألحان طارق السفاح، وتوزيع فهد، وطرحها عبر قناته على موقع "يوتيوب" في أكتوبر الماضي.