صور| هاجر أحمد تزور مستشفى "بهية" في عيد الأم.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

زارت الفنانة هاجر أحمد، مستشفى بهية لعلاج مرض سرطان الثدي بالمجان، بمناسبة حلول عيد الأم.

ونشرت "هاجر" صور زيارتها مستشفى "بهية" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "في عيد الأم، في زيارة سريعة لمستشفى بهية، أسعدتني وفرحتني وزادت من طاقتي الإيجابية".

أضافت: "بشكر من قلبي كل القائمين على هذا الصرح العظيم، وعلى اهتمامهم الكامل بصحة السيدات ومتابعتهم حتى بعد الشفاء مجانا، سعيدة جدا بالمحاربات اللي قابلتهم النهاردة وحكولي عن رحلتهم ورحلة شفائهم بكل صدق، اتعلمت منهم كتير، وعرفت معلومات أول مرة أعرفها عن هذا المرض، شفاهم الله وعفاهم وأدام نعمة الصحة علينا جميعا".

اختتمت: "كل عام وكل ست وكل أم وكل محاربة وكل بهية طيبة وبألف خير.. مستشفى بهية في ضهر كل ست مصرية".

يذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد حكاية "بدون ضمان" من الجزء الثاني لمسلسل "إلا أنا"، مع النجوم: هنادي مهنا، إسلام جمال، سلوى عثمان، أحمد كشك وجالا كشك وغيرهم، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.