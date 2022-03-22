سوسن بدر تنشر صورة مع حسن الرداد.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت النجمة القديرة سوسن بدر، صورة لها مع النجم حسن الرداد، من كواليس مسلسل "بابلو"، والذي يخوض به سباق مسلسلات رمضان 2022.

ظهر "الرداد" في الصورة التي نشرتها "بدر" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهو يقبّل رأسها، وعلّقت: "بابلو.. مبروك وبالتوفيق إن شاء الله".

مسلسل "بابلو" بطولة النجوم: حسن الرداد، أروى جودة، مصطفى فهمي، ونجلاء بدر، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوي وغيرهم، من تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين.

ويعرض مسلسل "بابلو" في رمضان 2022، على قناة "المحور" بشكل حصري في مصر، وخارجيا على قنوات "أبو ظبي" و"osn" و"art"، بالإضافة لعرضه على منصة "ڤيو Viu".