رمضان 2022.. قنوات عرض مسلسل "بابلو" لحسن الرداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يخوض النجم حسن الرداد، سباق مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل "بابلو" من إنتاج ممدوح شاهين.

قنوات عرض مسلسل بابلو رمضان 2022

ويعرض مسلسل "بابلو" في رمضان 2022، على قناة "المحور" بشكل حصري في مصر، وخارجيا على قنوات "أبو ظبي" و"osn" و"art"، بالإضافة لعرضه على منصة "ڤيو Viu".

أبطال مسلسل بابلو رمضان 2022

"بابلو" بطولة النجوم: حسن الرداد، أروى جودة، مصطفى فهمي، ونجلاء بدر، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوي وغيرهم.

مسلسل "بابلو" تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج شركة "MGR" للمنتج ممدوح شاهين.