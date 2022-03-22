أول تعليق من شام الذهبي ابنة أصالة بعد عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، صورا من عقد قرانها.

وعلّقت ابنة أصالة على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الآن يمكنني أن ادعوك جوزي".

واحتفلت شام الذهبي، مساء الأحد الماضي، بعقد قرانها، بحضور والدها المنتج أيمن الذهبي، ووالدتها أصالة نصر وزوجها فائق حسن، وعدد من الأصدقاء والداعية مصطفى حسني.

يذكر أن آخر أغاني أصالة نصري أغنية "تقول تبغاني"، والتي طرحتها عبر موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد، وتوزيع عصام الشرايطي.