هشام خرما لمصراوي: أغاني "سوتس بالعربي" تقدمها هذه المطربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد المؤلف الموسيقي هشام خرما، اتفاقه ومخرج مسلسل "سوتس بالعربي"، المخرج عصام عبد الحميد، على أن تكون مقدمة ونهاية العمل المقرر عرضه في شهر رمضان 2022، موسيقية فقط بدون غناء.

المؤلف الموسيقي هشام خرما، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "تم الاتفاق مع المخرج عصام عبد الحميد، على أن تكون المقدمة والنهاية في (سوتس بالعربي)، موسيقية خالصة، بدون غناء".

وأضاف: "وتشهد حلقات المسلسل، تقديم 3 أغاني، من كلمات وغناء المطربة ميريل مختار، بعد أن تعاونا من قبل في أغنية (حلق معي)، والأغاني من ألحاني، ويتم حاليا تسجيلها".

"خرما" تحدث عن الموسيقى التصويرية في المسلسل، قائلا: "مزيج من الفانك والبوب والجاز والموسيقى الإليكتريك، مع بعض الإيقاعات الشرقية البسيطة، وهو ما زاد سعادتي بالتجربة".

"سوتس بالعربي" بطولة النجوم: آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.