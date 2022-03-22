أحمد الفيشاوي لوالدته سمية الألفي : ” تعافي سريعاً يا صديقتي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 مارس 2022 03:50 مساءً - وجه الفنان ” أحمد الفيشاوي ” رسالة عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام إلى والدته الفنانة ” سمية الألفي ” بمناسبة الاحتفال بعيد الأم .

فنشر أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور التي تجمعه بوالدته في مناسبات مختلفة وكتب في تعليقه عليها : ” أحبك في كل الأعوام .. أنت كل شيء بالنسبة لي ” .

وتابع : ” أنا أتنفس وأؤمن وأنجح بسببك .. أشكرك على كل الحب والرعاية طوال الوقت .. تعافي سريعاً يا صديقتي .. أحبك كثيراً ” .

يذكر أن الفنانة سمية الألفي كانت قد كشفت في نهاية العام الماضي عن إصابتها بورم سرطاني نادر في منطقة الثدي من الدرجة الرابعة وخضعت لعملية جراحية دقيقة لاستئصال الورم .