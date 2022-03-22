محمد سعد يسخر من قرار تعويم الجنيه المصري: “حلاوتي بتزيد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد سعد عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة له سخر فيها من زيادة الأسعار بعد قرار التعويم الثاني للجنيه المصري، الذي اتخذته الحكومة المصرية أمس الاثنين.

وعلّق سعد على الصورة ساخراً بقوله: “والله ياجماعه مفيش حاجه بتزيد غير حلاوتي”، ليتلقى العديد من التعليقات الساخرة من الارتفاع الكبير في الأسعار، والذي حدث بين ليلة وضحاها.

وكان سعد قد نشر صورة أخرى سخر فيها من تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، قائلاً: ” يعني أنا لو عليا 100 جنيه دلوقتي بقوا 85 جنيه؟!”.

يُذكر أن الفنان محمد سعد كان يستعد للعودة الى المسرح بمسرحية “اللمبي”، إلا أن المشروع توقف لأسباب مجهولة، وكان قد كشف في تصريحات تلفزيونية سبب اعتذاره عن المشاركة في مسرحية “علاء الدين” من بطولة الفنان أحمد عز، مؤكداً أن السبب هو رؤية المخرج مجدي الهواري الخاصة لإخراج المسرح الغنائي الاستعراضي، وأنه قد يغنّي ويرقص في مشهد معيّن في أي عمل ولكن ليس طوال أحداثه.

وكان آخر أعمال محمد سعد، فيلم “محمد حسين” الذي قدّمه منذ عامين بمشاركة الفنانين: سمير صبري ومي سليم وفريال يوسف… وحقق نجاحاً كبيراً جين عرضه.