محمد رشاد يعلن عن موعد حفل زفافه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد رشاد عن موعد حفل زفافه، حيث قال في تصريحات صحافية إن الحفل سيُقام في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري.

وتحدث رشاد في الأيام الماضية للمرة الأولى عن خطيبته غادة فتحي، وذلك بعد انفصاله عن زوجته السابقة مي حلمي.

وقال خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج “آخر النهار”: “إن شاء الله هتجوز قريب فهي بنت أصل وبتشتغل في قطاع البترول، وأنا مبحبش أدخل في الحياة الشخصية وأتكلم عليها عشان هي بتخصني لوحدي”. وأضاف: “خطيبتي شخصية عامة في مجالها، وإن شاء الله ربنا يكتب الخير وحضرتك تبقى من أول المدعوين… ولكن لم يتم تحديد موعد الزواج”.

من ناحية أخرى، يعيش الفنان محمد رشاد حالة من النشاط الفني بسبب خطيبته التي وصفها بأنها “وش السعد عليه”، وذلك خلال تكريمه في حفل الأفضل، والذي التقى فيه للمرة الأولى بطليقته مي حلمي منذ انفصالهما.