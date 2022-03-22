مايا دياب تحتفل بعيد الأم مع ابنتها.. فيديو يتصدّر إنستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة اللبنانية مايا دياب بعيد الأم بطريقة مختلفة حيث وجّهت بهذه المناسبة رسالة لابنتها الوحيدة كاي، عبّرت من خلالها عن امتنانها لها لمنحها صفة الأمومة.

وشاركت مايا متابعيها على تطبيق “إنستغرام” مقطع فيديو تم تصميمه بلقطات تجمعها بابنتها. وتضمنت الصور لقطات مليئة بالمرح واللعب، وقد بدت فيها مايا كما لو أنها تلهو مع صديقتها، وعلّقت عليها قائلةً: “أنت الحياة أنت الدنيا كلها أنت حلم كل أم”.

من جهة ثانية، وبمناسبة عيد الأم، قرّرت مايا دياب إهداء والدتها أغنية جديدة من كلمات منير بو عساف وألحان وتوزيع هادي شرارة، وسيتم طرحها من خلال فيلم وثائقي يستعرض علاقة الأمهات بالأطفال حديثي الولادة، والذين يعانون من عيوب خلقية، وذلك كنوع من الدعم.

وأكدت مايا أن الأغنية لن تكون لوالدتها فقط، بل هي تحمل أيضاً رسالة لابنتها كاي للتعبير عن مدى حبّها لها وتعلّقها بها، والتي تُعتبر بالنسبة إليها كل الحياة.