كيم كاردشيان.. هل تحاول بيع حذاء تلقته هدية من كانييه ويست؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن نجمة برامج الواقع الأميركية، كيم كاردشيان، تحاول التخلص من كل شيء يخص زوجها السابق كانييه ويست، بما في ذلك أحذيتها من العلامة التجارية “Yeezy” الخاصة به.

وكشفت صحيفة “Page Six”، المهتمة بأخبار المشاهير، أن النجمة صاحبة الـ41 عاماً، نشرت على موقعها الإلكتروني Kardashian Kloset، صوراً لزوجين مستعملين من الصنادل الشبكية باللون الأسود من العلامة التجارية “Yeezy”، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأدرجتهما للبيع مقابل 375 دولارًا، و350 دولارًا.

وذكرت النجمة الأميركية، في منشورها، أن زوجي الصنادل متوفران بمقاس 37 (مقاس أميركي من 6 إلى 6.5)، بما في ذلك الصندوق وعبوة الشحن.

وفي حين أنه من المنطقي أن ترغب كيم كاردشيان في التخلي عن الصنادل التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بطليقها كانييه ويست، إلا أن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي اتهموها بمحاولة جني الأرباح، معتبرين أنها حصلت على تلك الأحذية مجانًا من زوجها السابق، حيث كتب أحدهم: “بيع الأشياء التي حصلت عليها مجانًا، عندما تكون بالفعل ثرياً أمر سيئ للغاية”.

ومن الواضح أن ردَّ الفعل العنيف من قبل الجمهور جعل موقع Kardashian Kloset يزيل بسرعة الصندلين من القائمتين على الإنترنت.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي يقوم فيها أحد أفراد عائلة كاردشيان بإعادة بيع أشياء موهوبة على موقع الأزياء الخاص بهم. ففي عام 2010، أعرب مصمم الأزياء كريستيان كوان عن غضبه من كلوي كاردشيان، لمحاولتها بيع الهدايا التي تم إرسالها إليها.

ويأتي موقف الأحذية بعد إطلاق كيم كاردشيان لخط Skims Swim الخاص بها في 18 مارس، حيث أضافت نجمة الواقع ملابس السباحة إلى علامتها التجارية للملابس الداخلية.