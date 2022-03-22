شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال تشارك فى "الكبير أوى 6" و"سوتس بالعربى" كضيفة فى بعض الحلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة الشابة أسماء جلال ضيفة شرف فى مسلسل "الكبير أوى 6"، حيث تظهر في عدد من حلقات المسلسل، وتم الاستعانة بضيوف شرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس، وعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وعدد من النجوم، والعمل من بطولة أحمد مكى، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى.

وعرض الجزء الأول من مسلسل "الكبير أوى" عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً وأصبح واحداً من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها في شهر رمضان من كل عام، وذلك بعدما تم تقديم 4 أجزء أخرى أعوام 2011، 2013، 2014، 2015، وتدور أحداثه حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذى اكتشف وجود شقيقين توأم له، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوة الثلاثة.

من ناحية أخرى، ظهرت أسماء جلال في برومو مسلسل "سوتس بالعربى"، وهو فورمات النسخة الأمريكية التي تحمل نفس الإسم، وتتواجد كضيف شرف في العمل، ويشارك في بطولة المسلسل آسر ياسين وأحمد داود، وصبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربى.

ويذكر أن أسماء جلال كانت ستتواجد فى دراما رمضان من خلال المشاركة في بطولة مسلسل "لام شمسية" قبل أن تعلن الشركة المنتجة تأجيل العمل لرمضان المقبل نظرًا لضيق الوقت، ويشارك في بطولة لام شمسية كل من منى زكي، إياد نصار، أحمد رزق، سوسن بدر، أسماء جلال، وهو ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.