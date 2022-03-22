شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور: ما أقدرش أستغنى عن فكرة تقديم ألبوم كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم تامر عاشور، خلال استضافته مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة دى إم سى، إنه لم يتوقع نجاح أول ألبوماته "حد بيحب" وتعاونه مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين، منهم خالد عز وفهد ومحمد رحيم وغيرهم، وبالنسبة لى كانوا حلم والحمد لله كل أغانى الألبوم حققت نجاحا كبيرا وعلمت مع الناس.

وأضاف عاشور: بعد هذا الألبوم قدمت ألبوما آخر بعنوان "ليا نظرة" وتوقيت طرحه أيام الثورة، ولكنه حقق نجاحا كبيرا أيضا وشجعنى بعدها على تقديم أغانى مميزة.

وأكد عاشور أنه من محبى طرح ألبوم كامل ولن يقدر يستغنى عن ذلك، ولا أمانع من تقديم اغانى سينجل كل فترة، وتابع أن بنته أيام تعتبر كل شيء في حياته .





وقال النجم تامر عاشور إنه لا يعلم مدى حب الناس للأغانى الحزينة التى يقدمها في ألبوماته، مشيرا إلى أن شخصيته ليست لها علاقة بالحزن، الذي يسيطر على أغانيه.

وأضاف عاشور، خلال استضافته مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة دى إم سى، إن الأغانى الحزينة دايما تعيش مع الناس، خصوصا أن هناك عددا من النجوم الكبار قدموا تلك الاغانى وما زالت خالدة في ذهن المستمعين.

وأشار إلى أنه بخلاف الأغانى الحزينة في مشواره الغنائى يمتلك عددا من الأغانى المفرحة أيضا ويقدمها فى الأفراح، كذلك يقدم أغانى الحزن بناء على طلب العروسين.

وطرح المطرب تامر عاشور في بداية العام ألبومه الجديد "تيجى نتراهن"، الآن عبر يوتيوب، بعد عدة تأجيلات خلال الأشهر الماضية، ويشمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى، وبلغ عدد الألبوم 10 أغنيات.

وتعاون عاشور من خلاله مع عدد كبير من صناع المزيكا من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولى، أحمد المالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.

ويضم ألبوم تامر عاشور الجديد 2022، أغاني: "تيجي نتراهن"، "تملي"، "أحلى دنيا"، "كان موضوع"، "حنلها وأنت بعيد"، "الفترة دي"، "أقعد نتكلم"، "مفيش جدعنة"، "خلتني أحس"، "خليني في حضنك"، "كنت فين".