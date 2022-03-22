شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الشيخ بعد نشر صورته داخل أحد المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان طارق الشيخ لوعكة صحية دون الكشف عن تفاصيل ما جرى له، ونشر حساب طارق الشيخ على فيس بوك، صورة له يظهر على سرير أحد المستشفيات ويبدو عليه التعب والإرهاق، وعلق على الصورة:" جمهوري الحبيب أرجو الدعاء بالشفاء العاجل".

وقال أحد المقربين من طارق لـ"الخليج 365"، أنه تعرض لجلطة بالقلب نقل على أثرها إلى العناية المركزة داخل أحد المستشفيات، وتلقى العلاج وحالته مستقرة الآن، وسيقرر الأطباء اليوم إمكانية خروجه، واستكمال العلاج بالمنزل.



طارق الشيخ بالمستشفى

وطرح المطرب الشعبى طارق الشيخ مؤخرا أغنيته الجديدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى تحمل اسم "طافية سيجارة"، من كلمات أمير الحصرى، وألحان طارق السفاح، وتوزيع فهد.

وأعرب مؤخرا عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "أحب المبتمسين" الذى طرحها وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات محمد النجار وألحان طارق الشيخ وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.