شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى ينعى النجم آلان ديلون: كنت مختلف مع آرائه لكنه اختار وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم حسين فهمى، عن حزنه لاختيار النجم العالمى آلان ديلون الموت الرحيم، لإنهاء حياته بعد صراع مع المرض، ونشر صورة قديمة لهما عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب حسين فهمى، قائلا:"استيقظت اليوم علي خبر وفاة صديقي العزيز "ألان ديلون" الذي اختار "الموت الرحيم " لإنهاء حياته وقد كان دائما ما يتحدث معي عن أن الحياة هي مجموعة اختيارات كبيرة كل شيء فيها باختيارنا بما فيها إنهاء الحياة، كما نعرفها وكنت أختلف معه فى هذا الرأى بشدة، ولكنه أنهى حياته باختياره كما كأن يريد".



حسين فهمى

ويحتفل الفنان الكبير حسين فهمى بعيد ميلاده اليوم الثلاثاء، أو كما يلقب بـ"الواد التقيل"، وهو اللقب الذى أصبح لصيق به بسبب غناء السندريلا سعاد حسنى له في فيلم "خلى بالك من زوزو"، ورغم أن وسامته كانت سببا فى هجوم الصحافة عليه في بداية مشواره إلا أنه استطاع أن يخوض التحدى ويثبت للجميع بأنه ممثل يمتاز بأداء بارع ويمتلك كل أدواته في التمثيل حتى أنه أصبح نجما من أهم نجوم جيله.

كانت بداية الفنان حسين فهمى من خلال المخرج يوسف شاهين، الذى كان يواصل تحضير فيلم "الاختيار" فى هذا الوقت، وعمل معه على السيناريو كمساعد مخرج، وكانت معهم بالفيلم الفنانة سعاد حسنى لكن كان لديها مشكلة في العقد مع الشركة المنتجة، فطلب منه يوسف شاهين أن يذهب ويسلمها العقد الجديد بعد التصليح، فذهب لها إلى الأستوديو التي تصور فيه فيلما آخر وهو "بئر الحرمان" ووقتها تواجد المنتج رمسيس وطلب منه عمل "تيست"، وسعاد طلبت منه أيضا ذلك.