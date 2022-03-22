شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طارق الشيخ بوعكة صحية ويطلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حساب الفنان طارق الشيخ على فيس بوك، عن تعرضه لوعكة صحية دون الكشف عن تفاصيل ما جرى له.

ونشر حساب طارق الشيخ على فيس بوك، صورة له يظهر على سرير أحد المستشفيات ويبدو عليه التعب والإرهاق، وعلق على الصورة:" جمهوري الحبيب أرجو الدعاء بالشفاء العاجل".



حساب طارق الشيخ على فيس بوك

ومؤخرا، طرح المطرب الشعبى طارق الشيخ أغنيته الجديدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى تحمل اسم "طافية سيجارة"، من كلمات أمير الحصرى، وألحان طارق السفاح، وتوزيع فهد.



طارق الشيخ

وأعرب مؤخرا النجم طارق الشيخ عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "أحب المبتمسين" الذى طرحها وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات محمد النجار وألحان طارق الشيخ وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.