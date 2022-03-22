شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صلاح عبد الله مع لبلبة فى كواليس تصوير مسلسل "دايمًا عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم صلاح عبد الله، جمهوره بصورة من كواليس تصوير مسلسل "دايما عامر"، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وظهر في الصورة مع النجمة لبلبة، عبر حسابه على تويتر، وكتب قائلا: صباح الأمل والنشاط والهنا والانبساط صباح خالى من الإحباط بإذن الله و دايماً عامر بكرم الله".



صلاح عبد الله

وتدور قصة "دايمًا عامر" فى مدرسة "اليوم الجديد" التى تعانى مشاكل فى قسمها العربي، الذى يرفض المالك الجديد مساواته بالقسم الدولي، فيأتى مسئول جديد عن الشئون الاجتماعية للطلبة، بمحض الصدفة والخطأ ويتم تعيين هذا المسئول "عامر عبد الرازق" بدلا من "عامر عبد الرازق" آخر، وهنا يجد نفسه غير مؤهل لمواجهة مشاكل الطلبة، بالإضافة لمشاكل المعلمين أنفسهم وفوقها مشاكل أولياء الأمور.

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادى وإخراج مجدي الهوارى.