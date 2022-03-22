شكرا لقرائتكم خبر عن شادي الدالى يقدم ورشة "ثقافة الممثل" بملتقى الشارقة العاشر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المخرج والفنان المصري شادي الدالي ورشة عن "ثقافة الممثل" لطلاب ملتقي الشارقة العاشر لأوائل المسرح العربي، وتهدف الورشة لكيفية تعامل لفنان مع الوسط المحيط به في المسرح والفن بشكل عام، وطرح تساؤلا في بداية اللقاء علي الطلبة ليتعرف علي فكر كل طالب من خلال اجابته حول موضوع الورشة.

ثم بدأ شادي في تعريف الطلاب بماهية ثقافة الممثل والمصادر التي يكون منها تلك الثقافة ، واستخدم عدد من التدريبات المسرحية داخل الورشة تفاعل معها الطلاب فخلق فيما بينهم حالة من التناغم والانسجام ، واستطاع أن يخرج ما بداخلهم من طاقات .

يشارك في الملتقى الطلاب : أسماء مصلي ( الجزائر)، وإكرام الزقلي(تونس)، ويوسف هديب (الأردن)، وياسمين الجباوي وسالي ياسر ( سوريا)، وملاذ إبراهيم خضر (السودان)، ومصعب عبد الله (الكويت)، ومينا لويز (مصر)، وعيسى الورواط(المغرب).

أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.