كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 مارس 2022 02:58 مساءً - حلت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” ضيفة ببرنامج كاربول الذي يقدمه الإعلامي السعودي ” هشام الهويش ” ويذاع عبر تلفزيون دبي .
وخلال اللقاء كشفت نوال الزغبي عن عدم رؤيتها ولقائها بشقيقتها ” بولا ” منذ حوالي 17 عاما .. وأن علاقتها بباقي أشقائها جيدة للغاية .
وحول سبب عدم تواصلها بشقيقتها بولا أشارت نوال الزغبي إلى أنه حدث منذ انفصالها عن طليقها ” إيلي ديب ” وذلك لأن بولا متزوجة من شقيق طليقها .
وتابعت : ” أنا بالنهاية هي أختي وبتمنالها الحياة اللي هي بتحلم فيها .. وإذا هي هيك مبسوطة الله يديم عليها السعادة ويخليلها عيلتها الحلوة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” 17 سنة ما شوفتها ” .. نوال الزغبي تتحدث عن شقيقتها بولا وسبب القطيعة بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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