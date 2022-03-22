” 17 سنة ما شوفتها ” .. نوال الزغبي تتحدث عن شقيقتها بولا وسبب القطيعة بينهما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 مارس 2022 02:58 مساءً - حلت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” ضيفة ببرنامج كاربول الذي يقدمه الإعلامي السعودي ” هشام الهويش ” ويذاع عبر تلفزيون دبي .

وخلال اللقاء كشفت نوال الزغبي عن عدم رؤيتها ولقائها بشقيقتها ” بولا ” منذ حوالي 17 عاما .. وأن علاقتها بباقي أشقائها جيدة للغاية .

وحول سبب عدم تواصلها بشقيقتها بولا أشارت نوال الزغبي إلى أنه حدث منذ انفصالها عن طليقها ” إيلي ديب ” وذلك لأن بولا متزوجة من شقيق طليقها .

وتابعت : ” أنا بالنهاية هي أختي وبتمنالها الحياة اللي هي بتحلم فيها .. وإذا هي هيك مبسوطة الله يديم عليها السعادة ويخليلها عيلتها الحلوة ” .