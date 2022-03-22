بعد 7 سنوات .. بشرى تعلن استقالتها من مهرجان الجونة السينمائي واتجاهها لهذا المجال

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 مارس 2022 02:58 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية ” بشرى ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن استقالتها من منصبها كرئيس عمليات مهرجان الجونة السينمائي والتي شغلته لمدة 7 سنوات منذ تأسيس المهرجان واتجاهها إلى مجال الإنتاج الفني .

فكتبت في منشورها : ” فى ضوء المتغيرات العالمية والكونية يجب أن يواكب الإنسان هذا التغيير ويعيد النظر فى رحلته ويبحث عن شيئا جديدا وتحدى مختلف .. لذلك قررت أن أنهى رحلتى مع مهرجان الجونة بعد أكثر من حوالى ٧ سنوات ” .

وتابعت : ” وبإنتهاء فترة إنتدابى أكتفى بالفترة التى قضيتها فى تحضير وتأسيس وتكوين فريق العمل والإسهام فى التنظيم والإدارة لإنجاح هذا الحدث السينمائى والسياحى الضخم الذى بالفعل قد كلل بنجاح كبير وكان سبباً فى توفير فرص عمل للشباب ونافذة لصناع السينما فى مصر والعالم كله ” .

وأضافت بشرى : ” حتى يتسنى لى التحضير لتحد جديد أو للمشاركة بخبرتى فى مشاريع أخرى تكون سببا فى إحداث نقلات نوعية فى مجالى الذى أحبه واستثمر فيه كل طاقاتى .. ويكفينى دورى المعنوي بمهرجان الجونة السينمائى فقط كمؤسس مشارك بعيدا عن أى منصب أو دور تنفيذى ” .

واختتمت : ” قطعا لقد خرجت من هذه التجربة الثرية بخبرة كبيرة لا يستهان بها والتى فى يوما ما ربما ستكون مصدر إلهام لكتابة كتاب عن هذه الرحلة التى بها الكثير من القصص المشوقة والملهمة ايضا .. أتمنى لزملائى دوام التوفيق .. اترككم وكلى حماس لمنصبى الجديد فى مجال الإنتاج الفنى ” .