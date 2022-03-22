شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد كمال يدرب أبناء الإسماعيلية على التمثيل بمهرجان المدينة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم فعاليات ورشة إعداد الممثل للفنان ومدرب التمثيل أحمد كمال والتي إستمرت على مدار 6 أيام بـ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورة الـ 23 برئاسة المخرج سعد هنداوى.

وقال الفنان أحمد كمال إن فكرة الورشة بدأت العام الماضي على أن تكون في الدورة الـ23، وبعد تولي المخرج سعد هنداوي رئاسة المهرجان بدأنا ترتيب الورشة لتكون متاحة لطلبة الجامعة والثقافة الجماهيرية، وتخصيصها لأهالي الإسماعيلية فقط.

وقال: أى مهرجان لابد أن يكون له علاقة وثيقة بأهالي المحافظة نفسها، وللأسف بعض المهرجانات ليس لها علاقة بأهالي المكان الذي تقام فيه، وهو ما جعلني أفضل إتاحة الفرصة لأهالي الإسماعيلية، على أن يكون نصف الملتحقين من جامعة قناة السويس -حيث تقام الورشة- والنصف الآخر من الثقافة الجماهيرية.

وأشارالفنان أحمد كمال: الورشة هى خطوة مهمة للجميع، للمهرجان، والمشاركين، ولي بشكل شخصي، فأنا متحمس كثيرا أن ألتقي بشباب الإسماعيلية، وتقديم ما يفيدهم، لأنه نوع من العطاء، ونقل الخبرات للآخر، وهى ثقافة لا نتمتع بها بعكس المناخ الثقافي والفني في أوروبا وأمريكا، والذي يعتمد على نقل الخبرات للآخرين، وثقافة العطاء.

وعن تجربته فى التمثيل والتدريب قال: استفدت من أنني تدربت على مدار عشرين عاماً كتلميذ، من أساتذتي في مصر وأوروبا وأمريكا، فقد حصلت على ورش في روسيا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية، والعربية. ولهذا أعرف أدواتي كممثل، وحدود استخدامها، وأحاول دائما أن أكون في الطريق الصحيح، وأقدم الأدوار التي أختارها بعناية.