محمد رمضان يخضع لتجربة العلاج بالحجامة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

خضع النجم محمد رمضان، لتجربة علاج الظهر بالحجامة، حسبما كشف في أحدث ظهور له.

ونشر رمضان، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، فيديو أثناء إجرائه جلسة العلاج بالحجامة.

فيديو علاج محمد رمضان بالحجامة نشره مصحوبا بمقطع من أغنيته "متعودة" مع النجم الجزائري سولكينج.

ويحيي النجم محمد رمضان، حفلا غنائيا في جدة بالسعودية، يوم 26 مارس الجاري، وذلك ضمن حفل افتتاح "فورمولا وان".

ويشارك الفنان محمد رمضان في موسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل "المشوار"، ويعرض على قناة "Dmc" حصريا، وهو من إنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر"، بمشاركة النجوم: عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.