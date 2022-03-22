"نيران وانفجارات".. ماذا قال رامز جلال عن برنامجه الجديد في رمضان 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت قناة "mbc مصر"، قبل يومين، عن البوستر الأول لبرنامج الفنان رامز جلال في رمضان 2022، برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، دون الكشف عن اسمه أو أية تفاصيل تتعلق ببرنامج المقالب المنتظر.

وظهر رامز جلال، على البوستر بلون شعر أخضر، ويحمل في يده فانوس رمضان، ويحيطه الدخان والنيران وآثار الانفجارات.

رامز جلال من جانبه نشر بوستر برنامجه الجديد في رمضان 2022، وعلّق عبر حسابه بموقع "إنستجرام" قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. قريبا في رمضان 2022 على mbc masr".

رامز جلال كان قد تحدث مرتين في السابق عن برنامجه الجديد في رمضان 2022، الأولى خلال وجوده بمهرجان JoyAwards في السعودية، يناير الماضي، قائلا في تصريحات لبرنامج "MBCTrending": "أنا موجود في رمضان الجاي، موجود بالستر من الله، متستعجلوش".

والثانية خلال وجوده في "تجربة رامز" المستوحاة من برامج المقالب التي قدمها على مدار أعوام، وذلك في بوليفارد رياض سيتي، في فبراير الماضي، وقال لبرنامج "et بالعربي": "في رمضان الجاي إن شاء الله عندنا مقلب صغير، إن شاء الله يعجب الناس، ربنا يسهل وييسر ويعديهالنا على خير".

وعن فنان يتمنى استضافته بالبرنامج؛ قال: "بتمنى الفنان محمد عبده.. بس أعمل إيه بقى.. أبو نوره أنا حبيبك".

رامز جلال قدّم العديد من برامج المقالب والتي بدأت منذ عام 2011 من خلال برنامج "رامز قلب الأسد"، وتوالت بعدها برامج تحمل اسمه سنويا.