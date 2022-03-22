مسلسلات رمضان 2022.. هيثم نبيل يكشف لمصراوي كواليس تقديم أغاني "دايما عامر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الفنان هيثم نبيل، أن العمل على أغاني مسلسل "دايما عامر"، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022، مازال مستمرا ولم ينتهي بعد.

الفنان هيثم نبيل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "بدأنا العمل على أغاني (دايما عامر)، منذ شهرين، وتم تسجيل بعضها، ولكن لم ننتهي منها بعد".

وأضاف: "الأغاني كلها، مرتبطة بالدراما الاجتماعية في (دايما عامر)، وهي من كلمات الشاعرة سارة سعيد، والشاعر كريم سامي، وألحاني، وتوزيع أحمد عادل، ومصطفى الحلواني، الذي يتولى أيضا وضع الموسيقى التصويرية في المسلسل".

"هيثم" تحدث عن التعاون مع المخرج مجدي الهواري، قائلا: "بيننا تفاهم كبير جدا، بعد تعاونا من قبل في أعمال عديدة، ومنها مسرحية (3 أيام في الساحل) مع الفنان محمد هنيدي، ولهذا تعد طلبات الهواري، كمخرج العمل، ليست كثيرة، بسبب قناعته إني أفهم ما يريد تقديمه، ويكتفي فقط بإعطائي فكرة سريعة، وأتولى من جانبي تحقيق ذلك موسيقيا".

وعن مشاركته في الغناء بالمسلسل، قال: "لا لن أقدم أغاني بصوتي، وما أستطيع قوله حاليا، أن الأغاني يقدمها بعض المشاركين في المسلسل، وليس مطربين رسميين".

مسلسل "دايمًا عامر" يناقش مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان، خلاله شخصية "عامر"، وهو مشرف اجتماعي.

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والمسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.