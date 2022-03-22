بشرى تعلن انتهاء رحلتها مع مهرجان الجونة والاتجاه للإنتاج الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة بشرى، انتهاء رحلتها مع مهرجان الجونة السينمائي، حيث كانت تشغل منصب رئيس عمليات المهرجان، مشيرة إلى أنها ستتجه لمجال الإنتاج الفني.

وكتبت بشرى، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "في ضوء المتغيرات العالمية والكونية يجب أن يواكب الإنسان هذا التغيير ويعيد النظر في رحلته ويبحث عن شيء جديد وتحدي مختلف.. لذلك قررت أن أنهي رحلتي مع مهرجان الجونة بعد أكثر من حوالي ٧ سنوات، وبانتهاء فترة انتدابي أكتفي بالفترة التي قضيتها في تحضير وتأسيس وتكوين فريق العمل والإسهام في التنظيم والإدارة لإنجاح هذا الحدث السينمائي والسياحي الضخم، الذي بالفعل قد كلل بنجاح كبير وكان سبباً في توفير فرص عمل للشباب ونافذة لصناع السينما في مصر والعالم كله".

وعن سبب ذلك؛ أضافت بشرى: "حتى يتسنى لي التحضير لتحد جديد أو للمشاركة بخبرتي في مشاريع أخرى تكون سببا في إحداث نقلات نوعية في مجالي الذي أحبه وأستثمر فيه كل طاقاتي.. ويكفيني دوري المعنوي بمهرجان الجونة السينمائي فقط كمؤسس مشارك بعيدا عن أي منصب أو دور تنفيذي".

تابعت: "قطعا لقد خرجت من هذه التجربة الثرية بخبرة كبيرة لا يستهان بها والتي في يوما ما ربما ستكون مصدر إلهام لكتابة كتاب عن هذه الرحلة التي بها الكثير من القصص المشوقة والملهمة أيضا.. أتمنى لزملائي دوام التوفيق. أترككم وكلي حماس لمنصبي الجديد في مجال الإنتاج الفني".

وأقيمت الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي عام 2017، بينما آخر دوراته الخامسة أقيمت في أكتوبر عام 2021، وهو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.