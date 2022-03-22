بعد خضوعها لجراحة.. عبير الطوخي تكشف لمصراوي تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة عبير الطوخي، تطورات حالتها الصحية، بعد نقلها إلى المستشفى، وخضوعها للجراحة.

الفنانة عبير الطوخي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدثت قائلة: "غادرت المستشفى، يوم الخميس الماضي، بعد خضوعي لجراحة عاجلة، إثر تناول علاج خاطئ".

وأضافت: "أعود اليوم الثلاثاء، إلى المستشفى، لفك السلك، بعد تحسن حالتي الصحية، بفضل من الله ودعوات الأهل والأحباب".

الناقد الفني أشرف فؤاد، كان قد كشف عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، عن دخول الفنانة عبير الطوخي إلى المستشفى، بعد تعرضها لوعكة صحية مُفاجئة، وطالب الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتب فؤاد: "نرجو دعواتكم للزميلة الفنانه عبير الطوخي، أن يمّن عليها الله بتمام الشفاء، ويحفظها من كل سوء ومكروه.. اللهم آمين".

الفنانة عبير الطوخي، تصدرت في رمضان الماضي، مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع البحث "جوجل"، عقب ظهورها في خامس حلقات مسلسل "الاختيار 2"، وتقديمها شخصية الإرهابية "سامية شنن".

وشاركت عبير في العديد من المسرحيات في بداية مشوارها الفني، منها: "مأذون المحروسة، والندم، وشلبية الغازية، ووهج العشق، وأحلام ياسمين، وبلد السلطان، ومسلسلات الإمام النسائي، والليل وآخره، وحكايات زوج معاصر، وبعد الفراق"، وكذلك أفلام منها: "خليك في حالك، وقص ولصق".