شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول فعاليات اليوم السادس من أيام الشارقة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر فعاليات "أيام الشارقة المسرحية" برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وإدارة أحمد أبورحيمة ، وتشهد عروضه إقبال جماهيري كبير علي مسارح الشارقة المختلفة ويعرض في اليوم الخامس من أيام المهرجان مسرحية "أشوفك" تاليف اسماعيل عبد الله واخراج حسن رجب ويقدم العرض في الساعة السابعة بتوقيت الامارات العربية بقصر الثقافة .

كما يلتقي أوائل الطلبة في المعاهد والكليات المسرحية بالدول العربية بالفنان الاماراتي عبد الله مسعود ليتحدث عن المسرح الاماراتي بين الحاضر والمستقبل، وياتي ذلك اللقاء ضمن ملتقي الشارقة العاشر لأوائل المسرح العربي .

وفي العاشرة مساء تقام ندوة بعنوان : المرأة العربية وتحديات مهنة الاخراج المسرحي ؟ بمشاركة عدد من الفنانات والمخرجات من عدة دول عربية، فيشارك علي منصة في تلك الندوة الدكتورة هادية موسي عبد الفتاح (مصر)، الفنانة وفاء الطبوبي (تونس)، الفنانة دلال فياض ( الأردن )، الفنانة إلهام محمد (الإمارات) وهي التي تدير الندوة، بجانب عدد كبير من المخرجات والفنانات المشاركات في الدورة الجديدة لتحكي كل مخرجة عن تجربتها وتقدم شهادة في هذا الإطار.

أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.