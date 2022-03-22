شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تشع بهجة وتستعرض رشاقتها فى ظهور جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهور النجمة شريهان، هو دائما ظهور مبهج، أي كان شكل الظهور والتوقيت الذي تظهر فيه، فمنذ بدايتها حتي الآن هي مصدر سعادة وموسيقي ورقص واستعراض، وهذا ما اتضح في آخرصورة كشفت عنها شريهان من خلال حسابها علي موقع فيس بوك، حيث ظهرت شريهان مبهجة في فستان "سوارية منفوش"، وبدت وكأنها ترقص، مع قص شعر بسيطة للغاية وبدون مكياج علي وجهها يظهر جمالها الطبيعي.



شريهان

وكان قد استعاد المخرج الكبير خيرى بشارة، ذكريات تصوير فيلم "الطوق والإسورة"، الذى عرض لأول مرة منذ أكثر من 35 عاما، وتحديدا يوم 7 يونيو 1986، وقام ببطولته الفنان الكبير الراحل عزت العلايلى، النجمة شريهان، وعدد من أبطال وفريق عمل الفيلم، الذى تم تصويره فى محافظة الأقصر جنوب مصر.

ونشر بشارة، صور كواليس تصوير الفيلم، التى جمعت فريق العمل وأيضا أبطاله عزت العلايلى وشريهان، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "نوستالجيا" أى "الحنين إلى الماضى".

فيلم "الطوق والإسورة" بطولة كل من: شريهان، عزت العلايلى، فردوس عبد الحميد، محمد منير، أحمد عبد العزيز، أحمد بدير، عبد الله محمود، محمود البزاوى، الطفل تامر أشرف وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار عبد الرحمن الأبنودى، تأليف وإخراج خيرى بشارة.

تدور أحداث الفيلم، فى قرية الكرنك بالأقصر عام 1933، حيث تعيش "حزينة" مع زوجها المشلول بخيت وابنتها فهيمة، تتوق العائلة لعودة الابن مصطفى الغائب فى الحرب يموت الأب وتتزوج فهيمة وبعد سنوات تمرض وتموت، تسعى فرحانة مع جدتها حزينة على رزقهما فى منزل الشيخ فاضل، حيث يغويها ابنه صابر ويتخلى عنها، يعود مصطفى وتكتشف حزينة أن فرحانة حامل ترفض البوح لخالها مصطفى عن الشخص فيدفنها فى حفرة حتى العنق ثم يقوم السعدى ابن عمتها بقتلها.