شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تستعيد ذكرياتها مع الراهبة صوفي بعد وفاتها فى عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة إلهام شاهين، بعيد الأم، عن طريق استعادة بعض ذكرياتها مع مديرة مدرستها في مرحلة الطفولة الراهبة "صوفي"، مشيرة إلى أنها كانت تعتبرها والدتها الثانية، موضحة أنها كانت ستزوها في لبنان خلال تصوير مسلسلها لكن توفاها الله .



الهام شاهين برفقة الراهبة مديرة مدرستها



الهام شاهين

ونشرت الهام شاهين من خلال الانستجرام مجموعة صور مع الراهبات، عبر حساب الانستجرام الخاص بها وكتبت "الراهبه التي أقبل يدها هي الأم صوفى.. كانت ناظرة مدرستى في طفولتى.. كانت أم حنون جدا لكل الأطفال وكنت أعتبرها بالفعل أمى التانيه.. ورغم أنها تركت المدرسة لتصبح رئيسة دير سيدة المعونه في حريصا بلبنان.. إلا أنها كلما تزور مصر أذهب للقائها داخل الدير بمدرستى بكل حب وإشتياق.. وقد انتهزت فرصة وجودى بلبنان لأزورها ليلة عيد الأم".

وأضافت :"كانت المفاجأة..لقد انتقلت إلى رحمة الله.. والراهبات قابلوني عائدات من الدفنه.. القدر لم يمنحنى الفرصة لآراها لآخر مرة وأتبارك بها.. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته.. لقد كانت ملاكا في صورة إنسان.. عزائى لنفسي ولكل راهبات دير سيدة المعونه بلبنان..الاخت تقلا التي عن يسارى هي ناظرة مدرستى الآن.. وقد كانت تدرس لى في إبتدائى.. عشرة عمر طويله.. أحبها من كل قلبى هي وكل الأخوات الطيبات الحنونات اللاتي على أعلى درجه من الرقى والإنسانيه".

وكانت قد قالت النجمة إلهام شاهين لـ"الخليج 365" إنها زارت النجم الكبير سمير صبرى فى المستشفى لتطمئن على صحته بنفسها، موضحة أنه الآن بخير وفى تحسن، ومعظم الفنانين زاروه ليطمئنوا على صحته ومنهم ميرفت أمين.