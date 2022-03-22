شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عبد الرحمن وليلى حسين ضيفتا شرف مسلسل "suits بالعربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانتان سارة عبد الرحمن وليلى حسين إلى أسرة مسلسل "suits بالعربى" المقرر عرضه حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it في شهر رمضان المقبل، حيث تظهر الثنائى كضيفتا شرف خلال حلقات العمل الذى يعتمد على 6 شخصيات رئيسية مع ظهور ضيوف شرف خلال الحلقات.

مسلس"suits بالعربى" هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير "suits" الذى تم عرض أول مواسمه عام 2011، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث النسخة الأمريكية من suits، حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعيينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

وكان آخر أعمال سارة عبد الرحمن حكاية "تقلها دهب" من مسلسل "إلا أنا" والذى تم عرضه على قناة dmc، وجسدت خلال أحداث الحكاية شخصية بطلة التايكوندو هداية ملاك، الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021، حيث أن قصة الحكاية مستوحية من حياة بطلات مصر الأوليمبيات فريال أشرف وهداية ملاك وسمر حمزة.

أما ليلى حسين فكان آخر أعمالها حكاية "اعمل نفسك ميت" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 4" الذى كتبه عمرو محمود ياسين وتم عرضه على قناة ON، وبطولة مى سليم، حازم سمير، ميدوعادل، ليلى حسين، إيهاب فهمى، محمد مهران، ريهام نبيل، وإخراج محمد الخبيرى.



سارة عبد الرحمن