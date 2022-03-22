لي لي أحمد حلمي في رسالة إلى منى زكي: “أجمل أم في الحياة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: استغلت لي لي أحمد حلمي، ابنة الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي، مناسبة يوم الأم الذي وافق الأمس 21 مارس، لتوجيه أول رسالة دعم إلى والدتها التي تعاني من حملة انتقاد قاسية منذ بدء عرض أحدث أفلامها “أصحاب ولا أعز” واتسعت الحملة لتشمل زوجها النجم أحمد حلمي.

لي لي وجهت رسالة دعم إلى والدتها منى زكي خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، على هامش مشاركتها بمنتجاتها من الملابس الشبابية في معرض “شبابكو”، وقالت: شكرا لأجمل أم في الحياة، هي ليست أمي فقط هي أقرب صديقة لي، وتقوم بكل شيء من أجلنا على الرغم من أنها منشغلة طوال الوقت لكنها دائما تتواجد معنا ولا تشعرنا أنها بعيدة عنا.

أشارت لي لي إلى حصولها على دعم كبير من والديها منى زكي وأحمد حلمي، وقالت إنها تلقت منهما نصيحة بعدم التخلي عن روح الهواية أثناء ممارسة عملها في مجال الموضة، ورفضا تقييم نجاحي بالمبيعات، وهو ما رفع عنها أسباب التوتر أثناء المشاركة في المعرض.

يذكر أن منى اعتادت في الفترة الأخيرة نشر رسائل قصيرة عبر خاصية الاستوري، للابتعاد عن التعليقات المسيئة التي تطاردها منذ عرض فيلمها الأخير “أصحاب ولا أعز”.