عطل فني في حفل أنغام بالأوبرا.. “هو في مؤامرة؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أجبرت النجمة المصرية أنغام على إيقاف حفلها الغنائي الذي أقيم مساء أمس بدار الأوبرا المصرية، بمناسبة الاحتفال بيوم الأم، بعدما تعالت أصوات بعض الحضور بالشكوى من عدم وصول الصوت إليهم، رغم تأكيد مهندس الصوت بعدم وجود أي أزمة تقنية، وهو ما دفع أنغام لسؤال قائد فرقتها الموسيقية هاني فرحات: “هو في مؤامرة؟”.

وقام بعض الجمهور المتواجد في الدور الأخير للمسرح الكبير، بالتشويش على أنغام منذ بداية الحفل، بحجة أن الصوت لا يصلهم بشكل جيد، وبرغم من توقفها أكثر من مرة ومحاولاتها إرضاءهم مع مختصين هندسة الصوت بالمسرح، في الوقت الذي أشادت الجماهير المتواجدة في الصفوف الأولى والدورين الأول والثاني بمستوى الصوت، إلا أن جمهور البلكون ظل يشوش على وصلة أنغام طوال غناءها.

وأدى ذلك لقطع أنغام وصلتها ووجهت رسالة للجمهور قائلة: “لو سمحتم واحد بس يتكلم أنا مش شايفة فيه مشكلة في الصوت”،: أنا الصوت عندي كويس والناس هنا كلها بتشكر في الصوت أنا كدا مش عارفة أغني ودا أول مرة يحصلي، أنا هستأذنكم هرتاح خمس دقايق لحين حل هذه الأزمة.

وعادت أنغام لاستئناف الحفل وسط استقبال كبير من جمهور الأوبرا، وافتتحت وصلتها مجددا، بأغنية هتشتاقوا،وقبل ختام أنغام لوصلتها الغنائية، استجابت لرغبات الجمهور بإعادة أغنية “اكتبلك تعهد” مرتين بناء على طلبهم ذلك وسط احتفاء كبير بالنجمة.

ورفضت أنغام إعادة أغنية “انا بعته كتير” بعد أن قامت بقطعها خلال غنائها، وبعد عودتها للمسرح رفضت غناءها بعد طلب الجمهور لها بذلك وداعبتهم قائلة: انا اللي اتبعت.

وضم برنامج الحفل 25 أغنية متنوعة من مشوارها الفني، بدأتها بأغنية “ودوني عند أمي” كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع مادي، وبعدها قدمت أغنيات “حالة خاصة جدا”، “بين البنين”، “نفضل نرقص”، “انا بعته كتير”، “هتشتاقوا”، “حيران”، “أهي جت”، “هو نفس الشوق”، “بقول نسياك”، “مابتعلمش”، “وحدانية”، “استنى إيه”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “بقيت وحدك”، “هبدأ من الأخر”، “بخاف افرح”، “مهزومة”، “فنجان النسيان”، “عرفها بيا”، “حتة ناقصة”، “اكتبلك تعهد”، “عمري معاك”، و”ياريتك فاهمنى”.