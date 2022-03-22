بشرى تعلن “انتهاء رحلتها” مع إدارة مهرجان الجونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة متوقعة مهدت لها النجمة بشرى كثيرا، تم الإعلان رسميا عن “انتهاء رحلتها” مع إدارة مهرجان الجونة السينمائي، واحتفظت بشرى بمقعدها ضمن المؤسسين للمهرجان، وبررت قرارها بضرورة مواكبة المتغيرات العالمية و الكونية، ورغبتها في البحث عن مغامرة جديدة، وقالت إنها تشعر بالحماس لمنصبها الجديد في مجال الإنتاج الفني.

بشرى نشرت بيانا رسميا عبر منصتها بموقع الفيس بوك قالت فيه: فى ضوء المتغيرات العالمية و الكونية يجب ان يواكب الانسان هذا التغيير و يعيد النظر فى رحلته و يبحث عن شيئا جديدا و تحدى مختلف.

أضافت: لذلك قررت ان انهى رحلتى مع مهرجان الجونة بعد اكثر من حوالى ٧ سنوات و بإنتهاء فترة انتدابى اكتفى بالفترة التى قضيتها فى تحضير و تأسيس و تكوين فريق العمل والاسهام فى التنظيم والادارة لانجاح هذا الحدث السينمائى و السياحى الضخم الذى بالفعل قد كلل بنجاح كبير و كان سبباً فى توفير فرص عمل للشباب و نافذة لصناع السينما فى مصر و العالم كله، حتى يتسنى لى التحضير لتحد جديد او للمشاركة بخبرتى فى مشاريع اخرى تكون سببا فى احداث نقلات نوعية فى مجالى الذى احبه و استثمر فيه كل طاقاتى..

وواصلت قائلة: و يكفينى دورى المعنوى بمهرجان الجونة السينمائى فقط كمؤسس مشارك بعيدا عن اى منصب او دور تنفيذى..

واختتمت بشرى بيانها قائلة: قطعا لقد خرجت من هذه التجربة الثرية بخبرة كبيرة لا يستهان بها والتى فى يوما ما ربما ستكون مصدر الهام لكتابة كتاب عن هذه الرحلة التى بها الكثير من القصص المشوقة و الملهمة ايضا. اتمنى لزملائى دوام التوفيق.اترككم وكلى حماس لمنصبى الجديد فى مجال الانتاج الفنى.

بشرى اختارت إعلان “انتهاء رحلتها” مساء أمس الإثنين 21 مارس، لأنه الموعد المقرر لبدء استقبال الأعمال المشاركة في فعاليات الدورة السادسة للمهرجان التي ستقام في الفترة من 13-22 أكتوبر 2022، ومن المقرر الاستمرار في استقبال طلبات المشاركة حتى يوم 15 أغسطس المقبل، وبعدها سيتم الإعلان عن القوائم النهائية للأعمال المشاركة في المسابقات الرسمية.