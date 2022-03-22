طليق منة عرفة يكشف الأسباب الحقيقية لانفصالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان الشاب محمود المهدي، طليق الفنانة منه عرفة، خلال تصريحات صحافية الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انفصالهما المفاجئ.

وقال المهدي إن شخصاً أوقع بينهما وحدث الانفصال، مشيراً إلى أنه سيوضح الحقائق في الفترة المقبلة. وأضاف: “أما عن الحياة الخاصة مش هدخّلها السوشيال وبتمنى الخير والله لأي حد وربنا يوفق الجميع للخير ويهدينا جميعاً”.

وأكد المهدي أن منّة عرفة وقفت الى جانبه، وأنهما تطلّقا لظروف خارجة عن إرادتها، وتابع: “أي حد لو عرف هيعذرها هي ملهاش ذنب في اللي حصل الموضوع بيني وبينها”.

في السياق ذاته، لفت المهدي إلى أنه لم يتزوج من منّة عرفة بغرض الشهرة، والدليل على ذلك أنه رفض الإعلان عن خبر خطوبتهما في البداية وانتظر أن تنتهي منة من تصوير فيلمهما، لكن تم تسريب الصور.

وكان محمود المهدي قد أعلن انفصاله عن منّة عرفة للمرة الثانية، وذلك على خلفية إساءته إلى الفنانة إلهام شاهين وتدخّل نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، حيث كان قد أعلن انفصالهما في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، وكانت خطوبة الثنائي قد تمت في شهر أيار/ مايو من العام نفسه، وعقدا قرانهما بشكل مفاجئ في شهر تموز/ يوليو الماضي، وكان من المقرر أن يحتفلا بزفافهما خلال الفترة المقبلة، بحضور أفراد عائلتيهما.