شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى زوجة ماجد الكدوانى فى فيلم "فضل ونعمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل النجمة هند صبرى تصوير مشاهدها فى فيلم "فضل ونعمة" للنجم ماجد الكدوانى اليوم الإثنين على طريق العبور، حيث تجسد دور زوجة بطل العمل ولديها ابنة منه، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى لايت، ويكثف المخرج رامي إمام تصوير مشاهد الفيلم، حيث يأمل صناعه في الانتهاء منه وعرضه ضمن سباق أفلام موسم عيد الأضحى المقبل.

ويظهر الكدوانى فى دور صاحب مطعم، ويتعرض لكثير من المواقف الطريفة، ويحمل اسم المطعم فضل ونعمة، والأحداث تدور فى أجواء هذا المطعم، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، وهند صبرى وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.