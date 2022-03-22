شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى زوجة ماجد الكدوانى فى فيلم "فضل ونعمة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستكمل النجمة هند صبرى تصوير مشاهدها فى فيلم "فضل ونعمة" للنجم ماجد الكدوانى اليوم الإثنين على طريق العبور، حيث تجسد دور زوجة بطل العمل ولديها ابنة منه، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى لايت، ويكثف المخرج رامي إمام تصوير مشاهد الفيلم، حيث يأمل صناعه في الانتهاء منه وعرضه ضمن سباق أفلام موسم عيد الأضحى المقبل.
ويظهر الكدوانى فى دور صاحب مطعم، ويتعرض لكثير من المواقف الطريفة، ويحمل اسم المطعم فضل ونعمة، والأحداث تدور فى أجواء هذا المطعم، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، وهند صبرى وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.
كما أوشكت هند صبرى على الانتهاء من تصوير فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.
وحرصت هند صبري، على الاحتفال بالذكرى الـ66 للاستقلال، إحدى المحطات المهمة فى تاريخ بناء تونس الحديثة لما جسدته من انتصار للشعب التونسى فى معركة نضال دامت عقود عديدة ضد الاستعمار الفرنسي، حيث نشرت صورة لها من بلادها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "كل عام وأنتِ خضراء يا تونس، كل عام وأنت حرّ مستقلّ يا تراب وطنى".