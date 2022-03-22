شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة عقيلة راتب: تاريخ ميلاد جدتى الصحيح غدًا وليس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صححت جنى جلال حفيدة عقيلة راتب تاريخ ميلاد جدتها الفنانة الكبيرة والتى تتداوله العديد من المواقع ومنها موقع ويكيبديا الشهير على أنه يوافق اليوم 22 مارس 1916، وأكدت حفيدة الفنانة الكبيرة أن تاريخ ميلاد جدتها الصحيح هو غدا 23 مارس وتاريخ وفاتها 22 فبراير عام 1999.

ولدت الطفلة كاملة محمد كامل الطفلة لأسرة أرستقراطية، قبل أن تغير اسمها إلى عقيلة راتب بعد أن اختارت طريق الفن، والتى تنتمى والدتها إلى أصول تركية وكان والدها دبلوماسى من قيادات وزارة الخارجية، والمصرى الوحيد الذى تولى منصب رئيس قلم الترجمة فترة الاحتلال حيث كان يتحدث 7 لغات، كان الأب يحلم بإنجاب ولد بعدما فقد ابنه الوحيد الذى مات طفلا فأصبح أبو البنات بعدما أنجب ابنته الصغرى «كاملة».

بدأت مواهب الطفلة كاملة تظهر فى سن الطفولة فكانت تغنى وترقص وتمثل فى الحفلات المدرسية بمدرسة التوفيق فى الضاهر حتى أصبحت أشهر طفلة فى المدرسة، وخلال رحلة نظمتها المدرسة غنت الطفلة كاملة فى القطار واندمج معها الركاب وتصادف وجود أحد الصحفيين، فكتب فى اليوم التالى عن إعجابه بصوت مطربة القطار.

وبدأت مشوارها الفنى بفرقة عكاشة وكانت تجيد الغناء والاستعراض والتمثيل فأصبحت أشهر فنانة فى عصرها ومنقذة للفرق المسرحية التى كانت تتنافس على ضمها إليها، كما كانت أول فنانة يطلق عليها لقب سندريلا، وعندما بدأت مشوارها السينمائى حققت نجاحاً أوسع وكانت إحدر رائدات الفن واكتشفت عددا من كبار النجوم، وتدرجت من أدوار الفتاة الصغيرة إلى أدوار الأم والجدة حتى رحلت عن عالمنا بعد مشوار فنى طويل وثرى عام 1999.