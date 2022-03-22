"لم يكن الفن من اهتماماته وكتب فيلما لوالده".. أسرار من حياة ياسين إسماعيل ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

لم يكن في نية المخرج ياسين إسماعيل ياسين العمل في المجال السينمائي إطلاقًا، وبعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة، التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

اعتاد "ياسين" التواجد مع والده الفنان إسماعيل ياسين في استديوهات تصوير أفلامه السينمائية، ما حرك بداخله رغبة الالتحاق بمعهد السينما، بعدما ترك الدراسة في الكلية.

"ياسين" قال أثناء ظهوره في حوار قديم ببرنامج "كان ياما كان": "مكانش في دماغي العمل في الفن، لكن كنت بروح لوحدي مع والدي أماكن تصوير أفلامه، ولما قررت أدخل الوسط الفني لم يعترض، وشجعني"، مؤكدا على أن تواجده مع والده في الاستديوهات هو سبب تعلقه بالسينما.

لم يواصل ياسين إسماعيل ياسين الدراسة بمعهد السينما، خاصة وأنه بدأ العمل في السينما وهو لا يزال في السنة الدراسية الأولى، وقال: "سبته برضه، مكملتش، محبش حد يسألني آخر السنة، وفي سنة أولى كنت بدأت اشتغل، ومكنتش بحب الامتحانات، محبش حد يسألني في آخر السنة".

واتجه "ياسين" إلى التخصص في الإخراج السينمائي وكتابة السيناريو معًا، وكتب أول أفلامه السينمائيه لوالده.

وحكى في حواره، أنه في فترة عدم ارتباطه بأعمال فنية، كان يتعمد الذهاب لاستديو التصوير، وقال: "كنت بروح علشان أشم ريحة الغرا بتاعة الديكورات، فاستريح نفسيا، أروح نفسيتي كويسة، لإن الريحة دي ارتبطت معايا ذهنيا بالسينما".

وشارك ياسين إسماعيل ياسين في فترة طفولته في فيلمين من بطولة والده الفنان إسماعيل ياسين، الأول "إسماعيل ياسين بوليس حربي" 1953، إخراج فطين عبد الوهاب، تأليف علي الزرقاني، أما الفيلم الثاني فكان آخر فيلم كامل يشارك فيه إسماعيل ياسين، ومن تأليف "ياسين" وهو فيلم "نص مليون جنيه" 1971، إخراج حمادة عبد الوهاب.

وكان فيلم "نص مليون جنيه" أول فيلم يكتبه ياسين إسماعيل في السينما، وشارك في بطولة الفيلم مع والده.