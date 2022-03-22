رمضان 2022.. عبير صبري تكشف تفاصيل مسلسل "يوتيرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق

تحدثت الفنانة عبير صبري عن تعاونها مع شركة "العدل جروب" في مسلسل "يوتيرن"، الذي سيشارك في موسم مسلسلات رمضان 2022.

وقالت "صبري" أثناء ظهورها في برنامج "مصر الجديدة" على شاشة قناة "etc"، أنها تتعاون مع "العدل جروب" للمرة الثانية بعد مسلسل "خيانة عهد"، وأضافت: "المسلسل تأليف أيمن سلامة، واشتغلت معاه في مسلسل (مع سبق الإصرار)، اللي غيّر وجه الدراما المصرية والعربية، والمخرج سامح عبد العزيز دي تاني تجربة معاه، ولأول مرة تعاون مع ريهام حجاج".

ولفتت، إلى أن فكرة مسلسل "يوتيرن" تتضمن إشارة ذكية للغاية، وقالت: "فكرة إنك تكون ماشي في طريق، وبعدين تحصل أمور تخليك تعمل يوتيرن وترجع تاني، يعني إنك تكون مش مضطر تمشي في طريق، شغل أو حياة أو زواج للنهاية".

وأكدت على أن لحظة وفاة والدها كانت من أصعب الأوقات التي مرت بها في حياتها.

مسلسل "يوتيرن" بطولة: ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد الكيلاني، كريم قاسم، عبير منير، محمود حافظ، محمود حجازي، أيمن القيسوني، نورهان، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.