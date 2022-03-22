محمد رمضان يرد على أحد المعجبين طالبه بطرح "المشوار" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

يواصل الفنان محمد رمضان الترويج لمسلسل "المشوار" الذي سيُعرض ضمن مسلسلات الموسم الدرامي الرمضاني القادم 2022.

نشر الفنان محمد رمضان منشور عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ثقة في الله المشوار هينسينا الدولار".

فرد أحد المعجبين "طيب خلاص نزل المسلسل بكرا"، وعلق محمد رمضان "المسلسل ينزل بكرا، لو أنت هتنزل الدولار بعد بكرا".

مسلسل "المشوار" يشهد التعاون الأول بين الفنان محمد رمضان، والمخرج الكبير محمد ياسين.

ويشارك في بطولة مسلسل "المشوار" كل من: دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، إياد نصار، ندا موسى، أحمد صفوت، سارة عبدالرحمن، والعمل من تأليف محمد فريد، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدي جوهر.