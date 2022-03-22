مازن الغرباوي عضو بلجنة تحكيم المهرجان الأكاديمي الدولي للمسرح في إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان والمخرج مازن الغرباوي في عضوية لجنة التحكيم الدولية بالمهرجان الأكاديمي الدولي للمسرح، في دورته الأولى المقامة في إسبانيا في الفترة من 23 إلى 27 مارس الجاري.

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم بجانب الغرباوي مجموعة من كبار النجوم والمتخصصين في المسرح من دول مختلفة حول العالم منهم: بروفيسور بريان من أمريكا، بروفيسور انكرنا إيلان من إسبانيا، د.عبدالقادر جنجاي من المغرب، ألميرا سراتشيفا من روسيا .

الجدير بالذكر أن المخرج مازن الغرباوي افتتح منذ أيام مسرحيتة الجديدة "هاملت بالمقلوب" علي خشبة مسرح السلام، والتي حققت منذ افتتاحها نجاحا كبيرا علي المستوى النقدي والجماهيري، وهي بطولة: عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان نور السيد وأحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.